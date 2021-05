Fiorentina, Iachini: "La Lazio ha grandi qualità, servirà una prestazione di livello"

Alla vigilia di Fiorentina - Lazio, gara in programma sabato sera al Franchi per la 35ª giornata di Serie A, Giuseppe Iachini è intervenuto in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico viola.

LA PARTITA - "Non possiamo guardare gli altri ma fare partite importanti sul piano dell'attenzione e della concentrazione. Serve una prestazione di alto livello contro una squadra forte. Anche a Bologna abbiamo fatto questo, volevamo vincere e ci abbiamo provato. Abbiamo preso qualche gol inaspettato ma sul 3-3 abbiamo provato a vincere. Questo spirito deve esserci sempre e devo dire che a quando sono tornato siamo mancati solo negli ultimi 20' a Sassuolo. La Lazio verrà con l'intenzione di fare punti? Giusto che sia così, dovremo farci trovare pronti e ribattere colpo su colpo contro una squadra che ha grande qualità tattica e tecnica. Dovremo fare una partita attenta e concentrata in entrambe le fasi. Le vittorie in casa mancano e dobbiamo invertire la rotta, cercando di mettercela tutta per ottenere quelle prestazioni che diano certezze, sicurezza e punti".

RIBERY - "Negli ultimi giorni si è allenato col gruppo. Se i riscontri dovessero essere positivi ci sarà senza problemi".

IMMOBILE VS VLAHOVIC - "La Lazio ha ottimi giocatori in tutti i reparti. Fare un paragone è azzardato perché Immobile è a livelli straordinari da anni in termini realizzativi. Dusan deve lavorare con umiltà per raggiungere il livello di questi campioni e continuare a segnare e giocare così".