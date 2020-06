Fiorentina, Iachini: "Meritavamo di più. Rigore? Bravo Caicedo a cercare la gamba..."

Intervenuto ai microfoni di DAZN a qualche minuto dal triplice fischio della sfida tra Lazio e Fiorentina, Beppe Iachini ha analizzato la sfida: "La squadra ha fatto un’ottima gara, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla. Ci è mancato il colpo che poteva mettere la gara su binari ancor più congeniali. Rischiato quasi nulla, concesso davvero poco, la Lazio ha capitalizzato due situazioni, una su rigore e un’altra da un rimpallo. Sicuramente meritavamo di più. Ribery? È un ottimo professionista, un grande giocatore. Oggi la squadra si è mossa bene, con personalità, lui ha fatto un gol splendido. Dovevamo essere più bravi negli ultimi metri a trovare la giocata vincente. Sono peccati di gioventù, anche con il Brescia abbiamo tirato 21 volte e non siamo riusciti a vincere. C’è grande rammarico, oggi la Fiorentina meritava un altro risultato".

ERRORI - "Dalbert ha preso un’ammonizione, aveva un cliente scomodo come Lazzari, rischiava di prendere il secondo cartellino e rimanere in inferiorità numerica. Dovevamo scivolare meglio con Igor sugli esterni. Dovevamo essere più bravi in queste situazioni, ci lavoreremo. Nella partita abbiamo avuto delle situazioni in uscita dove potevamo far meglio, in particolar modo negli ultimi venticinque metri. Soprattutto dobbiamo essere più concreti nell’ultima giocata. Ne abbiamo avuto la possibilità e non ci siamo riusciti. È questo il grande rammarico della partita. Cutrone? Si è mosso bene, non giocava da tempo. Abbiamo margini di miglioramento anche lì. C’era quest’alternanza con Vlahovic, ho pensato di mettere un giocatore fresco che poteva aiutarci a fare il secondo gol".

RIGORE - "Rigore per la Lazio? La palla andava sull’esterno, è stato bravo Caicedo a cercare la gamba del portiere. Il portiere stava temporeggiando, non mi sembrava volesse entrare, voleva chiudere solamente lo specchio della porta. È andata così, è stato un episodio importante della partita".

Il tecnico è intervenuto anche in conferenza stampa: "Le situazioni arbitrali non mi piace commentarle. Sono situazioni di campo. Abbiamo giocato per vincere e anche sull'1-0 non ci siamo accontentati. Non siamo riusciti a fare il 2-0 e la Lazio è stata brava e scaltra a capitalizzare al massimo due situazioni che ci hanno penalizzato troppo. Forse è mancato un pizzico di fortuna e di concretezza in più. La Lazio ha grande qualità, tira tantissimo e crea tantissimo. Oggi ha avuto due mezze situazioni ed è riuscita a sfruttarle. Ribery non l'avevo mai avuto e per noi è importante, ci darà una mano fino a fine campionato. La Lazio è stata brava e cinica a sfruttare gli episodi, questa è una caratteristica delle grandi squadre. La Lazio è candidata a lottare per lo Scudetto fino alla fine. Ha tutto, qualità, gioco, con Simone sta facendo un percorso da tanti anni".