Fiorentina, insulti razzisti a Kean: la solidarietà della Lazio e non solo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter si vendica del 3-0 di Firenze e batte la Viola nel ritorno ravvicinato a San Siro. Il post-partita è stato chiaramente duro per i calciatori della Fiorentina, ma ancora di più per Moise Kean. L'attaccante della nazionale è stato infatti riempito di insulti razzisti sui social. Lo stesso calciatore ha repostato sul proprio profilo l'elenco di insulti che ha ricevuto. La Lazio, così come molti altri club e personaggi del mondo del calcio, si sono esposti con messaggi di solidarietà. "La S.S. Lazio è contro ogni forma di discriminazione", questo il messaggio del club biancoceleste in risposta al tweet della Fiorentina, il quale recita: "La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a Moise Kean, vittima sui social media, al termine della partita disputata contro l’Inter a Milano, di pesanti attacchi a sfondo razzista. Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti".

Non solo la Lazio ha espresso solidarietà per quanto accaduto. "Mai più. La Juventus contro il razzismo". Con questo commento invece la Juventus, ex squadra di Kean, solidarizza con la Fiorentina e il centravanti. Si aggiunge anche l'Inter: "Per i valori che contraddistinguono la nostra storia, siamo da sempre contro ogni forma di discriminazione. Ci schieriamo quindi a fianco di Moise Kean e della Fiorentina nel condannare gli attacchi di cui è stato vittima l’attaccante viola".

I messaggi di sostegno arrivano anche dai calciatori stessi. Tra questi c'è anche Juan Jesus, difensore del Napoli, che si è esposto sul suo profilo Instagram pubblicando come storia una foto che lo ritrae insieme a Kean nella partita più recente: "Sono con te fratello. Vediamo come finisce questa volta", il messaggio scritto dal difensore, protagonista nella passata stagione del caso con Acerbi in un Inter-Napoli. Si è esposto anche Mario Balotelli nelle sue Instagram stories: "È italiano, è nero ed è il mio fratellino! Siamo fieri di te noi italiani e africani veri. Razzisti siete rimasti da soli".