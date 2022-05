Fiorentina, Italiano: "Europa? Cercheremo di arrivarci. Sul gol di Acerbi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lunedì sera al Franchi la Fiorentina sfiderà la Roma. Match molto importante visto che vale come scontro diretto per l'Europa e in occasione della partita, il tecnico Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa: "Dobbiamo cercare di ripartire e reagire, siamo reduci da un periodo negativo. Siamo cresciuti dal punto di vista della prestazione a Milano, ma nelle ultime tre partite dobbiamo raccogliere punti e fare qualcosa di diverso. Dipende da noi, è il nostro sogno. Ci mancano tre partite, cercheremo di arrivarci. Veniamo da quattro sconfitte consecutive, 3 in campionato e una in coppa. Voglio ritrovare la Fiorentina solida, che era stata capace di fare 6 risultati utili consecutivi prima di questo stop. Una squadra capace di prendere in mano le partite, che comandava il gioco. Vorrei rivedere la Fiorentina di 20 giorni fa, una squadra spietata e letale. In questo finale serve essere concreti, la Fiorentina vista a Napoli può fare tanti punti nelle ultime partite".

FUORIGIOCO ACERBI - "Sinceramente non voglio parlarne. Nell'arco di un campionato può succedere di tutto, spero sempre nella buona fede di tutti".

VLAHOVIC IN LACRIME - "Sarà dispiaciuto di non essere più capocannoniere. È un attaccante che vive per il gol e se non fa gol sta male. Per me rimane un grande campione, come si è appannata la Fiorentina può appannarsi anche in campione come lui".