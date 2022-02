Fiorentina - Lazio, Cucchi: "Ottima prestazione, Sarri va lasciato lavorare"

Prestazione brillante della Lazio al Franchi contro la Fiorentina. La squadra di Sarri ha giocato un'ottimo match e si è imposta per 0-3 grazie alle reti di Milinkovic, Immobile e all'autorete di Biraghi. Questo il commento di Riccardo Cucchi al termine della gara: "Ottima prestazione della Lazio. Raramente ho visto la Fiorentina, che giudico un'ottima squadra, così in difficoltà. Merito della Lazio. Bella prestazione di LuisAlberto e Immobile tra gli altri. Ma non solo. Sarri va lasciato lavorare in pace".