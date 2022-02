Fiorentina - Lazio, Graziani: "Con Vlahovic non sarebbe cambiato nulla"

A Firenze la Lazio ha registrato il quarto cleen sheet consecutivo. La difesa biancoceleste sta trovando equilibrio e solidità, annullando il settimo attacco del campionato. Ciccio Graziani, ex viola, su La Nazione ha commentato la gara concentrandosi sulla prestazione della squadra di Italiano: "Quella di sabato non è stata certo la partita di Cabral. I viola non hanno creato molto sugli esterni ed è lì invece che la squadra deve insistere perché Cabral ha dimostrato di essere bravo nel gioco aereo. Ma con gli stessi palloni giocabili e Vlahovic al posto del brasiliano non sarebbe cambiato nulla: in attacco è stato fatto troppo poco per impensierire la Lazio”.