Fiorentina - Lazio, l'ex arbitro Casarin: “Penalizzate entrambe, Var usato male”

Come il match contro l'Atalanta, anche dopo la gara del Franchi la Lazio è uscita con un risultato positivo e una scia di polemiche arbitrali al seguito. Se nel primo caso erano completamente sterili e infondate, nel caso della partita contro la Fiorentina qualcosa è successo. L'episodio più grave è il rigore non assegnato ai biancocelesti per fallo su Lazzari, mentre nel finale anche i viola si sono lamentati per un intervento al limite di Lukaku sull'azione del gol del 2-1. Il fallo è discutibile ma il Var non sarebbe comunque potuto intervenire. Ecco cosa ne pensa l'ex arbitro Paolo Casarin: "L'arbitraggio non è stato dei migliori e l'interpretazione dei falli è stata deficitaria, causando danni sia alla Fiorentina che alla Lazio" - ha detto a Radio Anch'io lo sport - "Inoltre, il fallo trascurato su Sottil ha portato poi al gol decisivo della squadra biancoceleste. Il fatto è che c'è un un impostazione del tutto erronea del protocollo, che dice agli arbitri di andare il meno possibile al VAR. In certe gare - come ad esempio Roma-Milan - possono non esserci episodi significativi, ma in altre risulta necessario andare anche 5 volte al VAR. La tecnologia ha il compito di dare regolarità rispetto a tutto quello che può falsificare un risultato. Purtroppo ultimamente sono state aggiunte anche delle regole discutibili sui falli e sulle azioni in area di rigore. Bisogna aspettare che gli arbitri assimilino tutto questo".

L'ANGOLO TATTICO DI FIORENTINA - LAZIO: IL PRIMO ROUND

LAZIO - TORINO, L'ARBITRO DEL MATCH

TORNA ALLA HOMEPAGE