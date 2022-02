Fiorentina-Lazio, la prima maglia di Cabral: c’è una novità - FOTO

Prima convocazione con la Lazio per Jovane Cabral. L'attaccante portoghese, arrivato nel club biancoceleste l'ultimo giorno di calciomercato dallo Sporting Lisbona con la formula del prestito con diritto di riscatto, è a Firenze con la squadra per il match contro la Fiorentina. Può essere una carta a sorpresa per Sarri a gara in corso. A poche ore dal fischio d'inizio della gara, la Lazio ha svelato un interessante particolarità che riguarda la maglia del nuovo arrivato. Scelto il numero 11, questo già si sapeva, è la scritta Jovane, non il cognome Cabral.