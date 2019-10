Fiorentina-Lazio, le lacrime di Commisso: "Scandaloso quanto è successo"

La Lazio sbanca il Franchi tra le polemiche dei viola. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni di 'Radio Anch'io lo Sport' all'indomani del ko nel posticipo contro i biancocelesti: "Le sensazioni ovviamente non sono belle, anche perché ancora non ho visto dal vivo vincere la mia Fiorentina. Sono partito per gli Stati Uniti dopo il pareggio con la Juventus e sono tornato soltanto negli ultimi giorni. Credevo che dopo l'esordio in campionato contro il Napoli questi episodi arbitrali fossero finiti. Da anni, dagli Stati Uniti, vedevo e leggevo delle polemiche sul calcio italiano, ieri l'ho visto dal vivo. È un po' scandaloso quello che è successo, che ci condiziona anche per le prossime due gare".