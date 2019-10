Fiorentina - Lazio, Montella: "Loro superiori sul piano del gioco. Ma il Var..."

Sconfitta amara per la Fiorentina che cede nei minuti finali contro una Lazio più forte, e che ha meritato i tre punti. Nel post-partita a Sky Sport l'allenatore della viola, Vincenzo Montella, ha fatto i complimenti ai biancocelesti ma si è lamentato per come è nato il secondo gol (su un presunto fallo di Lukaku, non segnalato dal Var): "Non capisco, un episodio decisivo a 5 minuti dalla fine, perché non andarlo a vedere? Era netto, doveva andare al Var. Guida mi ha detto che l'aveva visto sul campo, ma dovrà pagarmi un caffè. Non è la prima volta che ci succede, per questo sono nervoso. Quando c'è la Var e non te lo vanno a vedere non va bene. Chi ha giocato a calcio lo sa, se non è fallo quello. Alleno da 7-8 anni e non ho mai parlato degli arbitri come in questo periodo" - poi ha aggiunto sulla partita - "Sono orgoglioso dell'applicazione dei miei ragazzi. La Lazio ha giocatori fortissimi con un progetto che va avanti da tanti anni. Abbiamo avuto più occasioni ma loro hanno creato una maggiore mole di gioco. Abbiamo sofferto fisicamente nel finale, non me l'aspettavo. Questa è la prima partita di quest'ultimo ciclo dove l'avversario sul piano del gioco c'è stato superiore".

Il tecnico viola è poi intervenuto anche in conferenza stampa: "Var? Penso di aver sempre accettato e protestato poco quando ci sono stati errori a sfavore nostro. In un momento decisivo della partita non capisco perchè non andare a rivedere al monitor un intervento. La partita è stata in equilibrio, la Lazio ha avuto un gioco un po’ più fluido, però le occasioni per parte erano state le stesse. Negli ultimi 15 minuti poteva succedere di tutto".

FIORENTINA - LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

FIORENTINA - LAZIO, LE PAROLE DI CORREA

TORNA ALLA HOMEPAGE