Fiorentina - Lazio, Pazzini: "Il mercato poteva dare un aiuto in più"

Tutto pronto allo Stadio Artemio Franchi. La Fiorentina attende la Lazio sul manto verde per disputare lo scontro diretto, entrambe a quota 36 punti in classifica. A parlare ai microfoni di DAZN è Giampaolo Pazzini: “Devono far meglio, hanno le potenzialità per farlo, il mercato poteva dargli un aiuto in più che non c’è stato ma la Lazio dispone di un’ottima squadra quando ci sono tutti, bisogna ricercare la continuità perché la Lazio ha una rosa importante”.

DIFESA - "La fase difensiva non è mai stata fatta benissimo dalla Lazio visto che ha subito 39 gol, e questi sono tanti per una squadra di Sarri, cosa che la difesa è sempre stato il suo forte. Secondo me devono ancora trovare la compattezza giusta”.

LUIS ALBERTO - “Luis Alberto è partito bene, poi ha avuto un problema con Sarri del quale ci ricordiamo e di qualche critica. Adesso invece ha di nuovo la titolarità, cosa che secondo me è un giocatore che ha bisogno di totale fiducia”.