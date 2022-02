Fiorentina-Lazio, sale l’attesa: biancocelesti arrivati a Firenze - FOTO

Il ritorno in campo è dietro l'angolo. Dopo le due settimane di stop causa nazionali, la Serie A sta per riaprire il sipario. Non sarà un rientro semplice per la Lazio che, sabato sera ore 20:45, sfida la Fiorentina al Franchi. Manca sempre meno al calcio d'inizio del big match, che sa tanto di scontro diretto per l'Europa. La squadra si è stretta intorno a Sarri dopo una sessione di calciomercato non indimenticabile ed è pronta a dare il meglio per la seconda parte di stagione. I biancocelesti sono arrivati, da pochi minuti, alla stazione centrale di Firenze, concentrati sulla gara di domani. Adesso la notte in albergo, poi la parola passerà al campo.