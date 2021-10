Fiorentina, lesione di secondo grado per Dragowski: salterà la Lazio

Brutte notizie per Italiano. Bartlomiej Dragowski non sarà a sua disposizione per oltre un mese. Nell'ultima partita contro il Napoli il portiere della Fiorentina si era infortunato, ma ha provato a partire ugualmente per il ritiro con la nazionale. In queste ore il polacco è rientrato in Italia e il club viola ha accertato l'entità del danno: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Bartlomiej Dragowski, rientrato ieri sera dal ritiro della Nazionale polacca, è stato sottoposto in data odierna ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico riabilitativo e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni".

TEMPI DI RECUPERO - Per questi tipi di infortunio c'è un tempo di recupero di circa un mese (dai 30 ai 45 giorni). Sicuramente il portiere salterà la partita con la Lazio, in programma il 27 ottobre all'Olimpico.