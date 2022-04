Fiorentina, non solo Infantino e la Vezzali: anche Lotito in visita al Viola Park

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Giornata importante quella di oggi per la Fiorentina unita nel ricordo del centenario di Artemio Franchi. Proprio per l'occasione la società ha invitato molte personalità dello sport a visitare anche il Viola Park, prossimo centro della viola che sorgerà in un'area periferica di Firenze.

Tra gli ospiti, oltre al numero uno della FIFA Infantino, il neopresidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e la Sottosegretaria del governo allo sport Valentina Vezzali, c'è anche il presidente della Lazio Claudio Lotito.