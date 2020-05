Fiorentina, Pezzella: "Vogliamo ripartire quando il rischio sarà azzerato"

La voglia di rivedere la Serie A in azione è tanta. Su Instagram, durante un'intervista col giornalista argentino Daniel Arcucci, il difensore della fiorentina German Pezzella ha detto la sua: "Ci siamo preparati a casa, ora invece siamo in campo massimo due alla volta, un preparatore solo e subito via appena finito l'allenamento. A casa abbiamo tutti gli attrezzi ma il campo è un'altra cosa, poi chi vive in appartamento non si è potuto allenare molto bene. Dal 18 poi dovremo prenotare un hotel, e chiuderci lì come se fosse un bunker, prima di capire se sarà decisa la ripresa del campionato. I giocatori vorrebbero ripartire quando il rischio sarà azzerato, noi abbiamo delle famiglie come tutti, e ci pensiamo".

