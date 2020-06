Fiorentina, Pradè: "Episodi dubbi ci hanno fatto perdere la partita"

C'è tanta amarezza in casa Fiorentina per la sconfitta subita questa sera in rimonta dalla Lazio. Soprattutto, il ds dei viola, Daniele Pradè si è presentato molto amareggiato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.

"Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una buona gara. Partita determinata dagli episodi. Manca un’espulsione su Bastos, il rigore secondo noi non doveva essere dato, e poi manca anche un rigore su Ribery. Ci sono state situazioni che ci hanno penalizzato fortemente. Esci senza un punto e tutte le partite sono difficili, sei invischiato in una zona che non meriti, i giocatori si deprimono. Rigore? Va giù prima, non capisco perché non sia andato a rivederlo. Caicedo furbo a cercarlo, è in caduta già prima che Dragowski arrivi. C’è amarezza, anche per dare qualcosa ai ragazzi. Non meritavano proprio di perdere. Chi dorme stanotte, nessuno. Abbiamo fatto una buonissima partita, è un peccato che gli episodi determino la gara intera. Uscire da qui con la vittoria o con un punto sarebbe stato importante. Episodi dubbi che ci hanno fatto perdere la partita, non bisogna girarci attorno".

"Ribery? È un campione in tutto, nei comportamenti, negli atteggiamenti. È un anno di crescita e lui in questo è determinante. Siamo in una situazione difficile, e questo dispiace. Sarebbe stato utile ottenere un risultato positivo qui a Roma. Rigore su Ribery? Dubbio, almeno da andare a rivedere. Questo è il mio pensiero da dirigente, da una persona che si occupa di calcio da anni", ha concluso il ds viola.