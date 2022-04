Fiorentina, Torreira mette in guardia la Lazio: "Punteremo sempre alla vittoria"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una brutta notizia per Vincenzo Italiano e la Fiorentina in vista della corsa all'Europa. Ieri sera, nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus si è infortunato Lucas Torreira. Il centrocampista ha rilasciato su Instagram i propri pensieri post infortunio senza però perdersi d'animo per il rush finale di stagione: "Tanto dolore e frustrazione per non essersi qualificati. A testa alta per aver lasciato tutto in campo e convinto che questo gruppo sia pronto per cose importanti. Purtroppo non sono riuscito a finire la partita a causa di un infortunio che ho avuto nel primo tempo e questo mi porterà fuori dal campo per un po’ di tempo. Ma mi fido dei miei compagni di squadra che punteranno sempre alla vittoria. Dalle sconfitte è quando impari di più. Adesso pensiamo al campionato con l'impegno di sempre".