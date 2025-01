Fiorentina, verso la Lazio: la mossa anti-crisi di Palladino

TUTTOmercatoWEB.com

Domenica 26 gennaio alle 20:45 la Fiorentina farà visita alla Lazio, il match si disputerà all'Olimpico. I viola stanno vivendo un momento molto delicato dovuto ai risultati e alle prestazioni deludenti dell'ultimo periodo, la gara contro i biancocelesti sarà fondamentale per cercare di non perdere terreno e proseguire la corsa verso l'Europa. Per arrivare al meglio all'incontro, il tecnico ha deciso di radunare la squadra con l'obiettivo di fare gruppo e allontanare, per quanto possibile, malumori e pessimismo.

La mossa anti crisi di Raffaele Palladino è stata quella di organizzare una cena a cui hanno partecipato non solo i giocatori, ma anche lo staff. Un modo per alleggerire le tensioni in vista della trasferta nella Capitale che sarà in qualche modo decisiva sul mercato e sul futuro della gestione tecnica. Presenti anche l'ex capitano Biraghi e Ikoné.

