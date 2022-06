Fiori d'arancio per Suso: al matrimonio presenti Reina e Musacchio - FT

Fonte: ANSA

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fiori d'arancio per Jesus Suso. Il giocatore del Siviglia si è sposato con Alis Rodriguez, madre dei suoi due figli Alessio e Bianca. Lo spagnolo ha voluto condividere questo momento speciale con qualche suo ex compagno ai tempi del Milan: alla cerimonia hanno partecipato anche Pepe Reina e Mateo Musacchio, conoscenze anche del mondo Lazio (il portiere ancora gioca per i biancocelesti, mentre il difensore è stato a Formello per pochissimo tempo). Nonostante le loro strade si siano separate, i tre sono rimasti grandi amici.