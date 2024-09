Flamengo, follia Alcaraz! Altra rissa ed espulsione al debutto - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo un timido interesse della Lazio, Charly Alcaraz si è trasferito in Brasile, al Flamengo, dal Southampton. Nella serata di ieri il centrocampista argentino ha fatto il suo esordio contro il Corinthians, che è stato tutt'altro che tranquillo. Come successo nell'amichevole di qualche settimana fa contro i biancocelesti, infatti, l'ex Juve, negli ultimi minuti della gara e sotto 2-0, è finito nel mezzo di una rissa ed è stato espulso. Un debutto non proprip indimenticabile. Di seguito il video dell'episodio.