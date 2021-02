Flick, Goretzka e Neuer: il Bayern Monaco si lecca le ferite dopo la sconfitta

In attesa della sfida di Champions League contro la Lazio, per il Bayern Monaco arriva una brutta sconfitta contro l'Eintracht Francoforte. Nell'immediato post-partita, alcuni protagonisti del match hanno commentato la disfatta, ponendo il focus del discorso già sul prossimo impegno, appunto quello di martedì con i biancocelesti. Lo stesso tecnico Flick è stato il primo ad analizzare il match: "Abbiamo iniziato male la partita. Il Francoforte ha fatto molto bene nel primo tempo, ha avuto molta velocità e ci ha messo molta pressione. Nella ripresa volevamo far meglio e ci siamo riusciti. Se avessimo giocato in quel modo dall'inizio il Bayern Monaco avrebbe vinto. Ma non è stato così. Per quanto riguarda il secondo tempo sono soddisfatto. È un segno che squadra era lì. Abbiamo avuto giorni difficili di recente, non si può dimenticare. Dopo l'intervallo, la squadra si è svegliata. Purtroppo non abbiamo trasformato le nostre occasioni in un punto. Ne avremmo meritato uno. È un lunga stagione. Continueremo sulla prestazione del secondo tempo ".

GORETZKA E NEUER - Poi è stato il turno dei calciatori, a partire da Leon Goretzka: "Siamo scomparsi nel primo tempo. Se avessimo dato la prestazione nel secondo tempo dall'inizio, avremmo sicuramente vinto la partita. Essere presenti nel gioco è di solito la più grande qualità del Bayern. Oggi non è stato così. Certo, si possono sempre trovare spiegazioni e scuse. Ma non è questo il nostro compito. Cercheremo di fornire le risposte in campo nelle prossime partite. Abbiamo perso cinque punti nelle ultime due partite. Faremo in modo di premere di nuovo l'acceleratore e raccogliere punti". Il centrocampista ha passato la palla, infine, a Manuel Neuer, che ha concluso: "Non abbiamo imparato dalla partita di Bielefeld. Non basta contro questo tipo di squadre. Il Francoforte ha giocatori forti in attacco. Ci hanno presentato problemi fin dall'inizio. Ci deve essere aggressività da parte nostra in campo fin dall'inizio. Nella ripresa abbiamo mostrato un lato migliore di noi stessi. Se avessimo giocato così dall'inizio, avremmo vinto la partita".

