Folgore Caratese, ufficiale l'acquisto di Isaac Drogba: è il figlio dell'ex Chelsea Didier

Di padre in figlio, per l'ennesima volta. Isaac Drogba è un nuovo calciatore della Folgore Caratese, settima forza del suo girone di Serie D. Cognome importante per il giovane classe 2000 nato a Parigi e figlio dell'ex attaccante del Chelsea Didier. Questo il comunicato del club lombardo: "La società Folgore Caratese comunica di essersi assicurata le prestazioni a titolo definitivo dell’attaccante Isaac Drogba, figlio di Didier. Nato a Parigi il 15 dicembre 2000 é cresciuto nelle giovanili del Chelsea per poi passa all’EA Guingap Under19 nella stagione 2017/2018. Nel 2019 è stato promosso nella squadra B del club francese".