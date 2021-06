Fondazione S.S. Lazio 1900, aderiscono tanti volti noti: il comunicato

Il 2 giugno del 1921 la società Podistica Lazio veniva eretta in Ente Morale. Oggi, a 100 anni da questa ricorrenza, molti volti noti hanno voluto aderire alla Fondazione S.S Lazio 1900, nata per "ricordare l’importanza che sport e passione si traducano in azioni concrete al servizio dei bisognosi". Di seguito il comunicato con tutte le adesioni.

"2 giugno 1921 - 2021: nel centenario dell’elevazione ad Ente Morale, le adesioni alla Fondazione S.S. Lazio 1900 di tanti volti noti. Oggi ricorrono i 100 anni dal giorno in cui la Società Podistica Lazio fu eretta in ente morale con Regio decreto su proposta del Ministro dell’istruzione Benedetto Croce. In questa ricorrenza la S.S. Lazio, in tutta la sua dimensione polisportiva, ha voluto ricordare l’importanza che sport e passione si traducano in azioni concrete al servizio dei bisognosi, ed ha per questo dato vita alla Fondazione S.S. Lazio 1900 (www.fondazionesslazio.org). Quella Lazio di inizio ‘900, che creò un “Asilo Lazio” per i bisognosi, in cui Grazia Deledda insegnava le lettere e Rodolfo Lanciani curava l’insegnamento della storia, che destinò il campo della Rondinella a coltura per darne i raccolti alle persone indigenti, rivivrà nella neonata Fondazione. Rivivrà innanzitutto valorizzando il genio femminile, che tanto diede a quella Lazio del primo quarto di XX secolo: la Fondazione ha infatti come Presidente Gabriella Bascelli, atleta olimpica azzurra e campionessa d’Europa con i colori biancocelesti. Rivivrà grazie all’adesione di tanti volti noti che hanno colto il valore insito nelle finalità della Fondazione, ovvero la promozione di stili di vita sani e sostenibili, la diffusione dei valori dello sport, l’aiuto concreto alle persone e alle comunità disagiate, la valorizzazione della cultura e della storia biancoceleste. Un grazie va dunque a quanti hanno aderito, dimostrando generosità e spirito di servizio al Bene Comune:

I rappresentanti del mondo delle istituzioni, della scienza, della cultura e del sociale

Mario Pescante - Presidente onorario del Comitato Olimpico Europeo

Franco Chimenti - Presidente Federazione Italiana Golf

Gianni Petrucci - Presidente Federazione Italiana Pallacanestro

Giuseppe De Rita - Presidente Censis

Roberto Burioni - Virologo, immunologo e docente universitario

Roberto Pessi - Prorettore della LUISS Guido Carli

Alberto Gambino - Presidente Comitato Scienza e Vita

Umberto Guidoni - Codirettore Generale ANIA

Ernesto Galli Della Loggia - Editorialista Corriere della Sera

Pino Capua - Membro della Commissione Medica della FIGC

Enrico Montesano - Attore e regista

Pino Insegno - Attore, doppiatore, comico e conduttore televisivo

Francesco Pannofino - Doppiatore, attore e direttore del doppiaggio italiano

Suor Paola D'Auria - Religiosa, fondatrice della So.Spe.

Anna Nastri - Responsabile Sviluppo Progetti e Business S.S.Lazio S.p.a

Stefano Disegni - Disegnatore e musicista

Lorenzo Zichichi - Editore

Anna Falchi - Attrice e soubrette

Mauro Masi - Amministratore Delegato CONSAP

Stefano Mantella - Direttore Strategie Immobiliari e Innovazione Agenzia del Demanio

Gabriele Corsi - Conduttore televisivo Rai e speaker radiofonico (Trio Medusa)

Federico Moccia - Scrittore

Federico Palmaroli - Le migliori frasi di Osho, vignettista satirico

Federica Gentile - Autrice e conduttrice televisiva e radiofonica

Tony Malco - Cantante

Alessandro Pasquale - Animatore culturale

Raffele Galli - Scrittore

I rappresentanti del mondo dello sport:

Giancarlo Guerrini - ex pallanuotista, Medaglia d’oro Olimpiade Roma 1960

Salvatore Gionta - ex pallanuotista, Medaglia d’oro Olimpiade Roma 1960

Daniele Masala - ex pentatleta, Medaglia d'oro Olimpiade di Los Angeles 1984

Nicola Pietrangeli - ex tennista, conduttore televisivo e opinionista italiano

Pino Wilson - ex calciatore, opinionista televisivo e radiofonico

I rappresentanti del mondo del giornalismo:

Angelo Mellone - Vice direttore Rai 1, giornalista e scrittore

Giovanna Botteri - Giornalista e inviata internazionale Rai

Mario Pennacchia - Scrittore, giornalista e divulgatore storico

Guy Chiappaventi - Giornalista, scrittore, inviato del Tg La 7

Fidel Mbanga Bauna - Giornalista

Stefano Mattei - Giornalista Rai

Michele Plastino – Giornalista, conduttore radiofonico, conduttore televisivo

Guido De Angelis - Giornalista, conduttore radiofonico, conduttore televisivo

Franco Recanatesi - Scrittore, giornalista e speaker radiofonico

Fabio Argentini - Giornalista e storico

Franco Capodaglio - Giornalista e speaker radiofonico

Giulio Cardone - Giornalista e opinionista radiofonico

Enrico Sarzanini - Giornalista e speaker radiofonico

Giorgio Bicocchi - Giornalista e responsabile comunicazione

Luigi Salomone - Giornalista e opinionista radiofonico

Paolo Signorelli - Giornalista e speaker radiofonico

Stefano Benedetti - Giornalista e speaker radiofonico

Federico Terenzi - Giornalista e speaker radiofonico

Giuseppe Vasapollo - Conduttore Lazio Style Radio

Valerio Cassetta - Giornalista e speaker radiofonico

Saverio Cucina - Giornalista e comunicatore

Alessandro Zappulla - Giornalista e comunicatore

Enrico De Lellis - Giornalista

Emanuele Artibani - Comunicatore e speaker radiofonico

Ad essi si aggiungono i rappresentanti delle famiglie legate alla storia biancoceleste: Patrizia Nostini Guido Gilardoni Alessio Gilardoni Marco Chiarion Casoni Giorgio Chiarion Casoni Piero Sandulli Cristiano Sandri Erika Balestrieri Paco Vaccaro Emilio Bitetti Remo Zenobi Carlo Gualdi Gabriele Paparelli

E quanti hanno contribuito fattivamente nel ruolo di Fondatori: Stefano Bacchiocchi, Franco Bernardini, Massimo Bernardini, Sergio Campioni, Alessandro Caperna, Stefano Cavalieri, Simone Chiantini, Roberto Condorelli, Michele Fanelli, Riccardo Losi, Gina Luzzatto, Maria Luisa Saponaro, Pietro Vavalli.

La Fondazione si strutturerà secondo 4 aree di lavoro:

1. Le Ali allo Sport, l’area che promuoverà progetti di inclusione sociale attraverso lo sport, sulla scia di quanto già in corso nell’ambito del programma “Erasmus Plus Sport” con cui la Commissione Europea ha affidato alla S.S.Lazio – presidente dell’Emca (European Multisport Club Association, l’Associazione delle Polisportive europee) – numerosi progetti sociali.

2. Le Ali alla Città, l’area che valorizza il contributo della Fondazione a servizio della città di Roma e a fianco delle realtà del Terzo settore che operano per il Bene Comune.

3. Le Ali alla Storia, l’area che valorizza il portato storico della Lazio e le sue salde radici, in collaborazione con le realtà di studi già presenti, con storici e collezionisti.

4. Le Ali all’Idea, l’area che valorizza l’offerta culturale del sodalizio, l’idea di Lazialità e la sua traduzione nella passione. La Fondazione, la cui Presidenza come detto è affidata a Gabriella Bascelli, ha come Presidente Onorario Antonio Buccioni, come Vice Presidente Federico Eichberg, come Tesoriere Paolo Lenzi e come Responsabile della comunicazione Gianluca Dodero. Il Presidente onorario generale della Società Sportiva Lazio è il Prof. Emmanuele F.M. Emanuele".