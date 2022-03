Fondazione SS Lazio, nuova iniziativa a Piazza della Libertà: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un'altra bellissima iniziativa da parte della Fondazione SS Lazio che, sabato 2 aprile, si adopererà per la pulizia di Piazza della Libertà a Roma. Questo il comunicato pubblicato sui social: "Il prossimo 2 aprile la Fondazione S.S. Lazio 1900 parteciperà all’evento di Roma Capitale Roma cura Roma. Assieme alla S.S. Lazio Plogging e a tutti coloro i quali vorranno partecipare (iscriversi qui https://romacura.roma.it/parte.../fondazione-s-s-lazio-1900/) puliremo Piazza della libertà con momenti di sport: dal momento dell’adozione, shbiamonfokostrato che si può rendere un servizio alla nostra Capitale e farla rifiorire come merita. Per ogni info: https://fondazionesslazio.org/2-aprile-la-fondazione-s-s.../".