FORMELLO - Lazio, Castellanos spera: Baroni riflette, il Taty dall'inizio?

FORMELLO - La missione parte oggi. L'ultimo allenamento a Formello (domani rifinitura direttamente all'Aspmyra Stadion) regala una possibile sorpresa in attacco. Baroni potrebbe puntare subito su Castellanos, stamattina provato tra i titolari durante i test tattici. Per l'argentino erano stati "programmati" 20-25 minuti di impiego a Bergamo, le esigenze della partita hanno spinto il tecnico biancoceleste a tenerlo in panchina, ora il Taty è in corsa per la maglia da centravanti in Norvegia. Scelta delicata e da definire domani: resta in ballottaggio il nome di Dia (più staccato Noslin), in ogni ragionamento entrano anche i calcoli per il derby di domenica sera.

Fronte infermeria: Tavares si è fermato per una lesione muscolare all'adduttore sinistro, ne avrà per almeno 15 giorni. Se la Lazio supererà il turno, si rivedrà in Europa per l'eventuale doppia semifinale. Gigot è uscito affaticato contro l'Atalanta, oggi non si è allenato in campo, è partito comunque con la squadra. Provstgaard, entrato al suo posto domenica, non fa parte della lista europea come Pellegrini e gli altri due acquisti di gennaio, Belahyane e Ibrahimovic, che ha smaltito la lesione muscolare ed è tornato in gruppo. In difesa, quindi, coppia centrale scontata così come i terzini: Gila e Romagnoli (recuperato dall'influenza) in mezzo, Hysaj e Marusic sulle fasce.

A centrocampo è squalificato Rovella, ci sarà Vecino insieme a Guendouzi. Sulla trequarti toccherà a Pedro, ai suoi lati Isaksen e Zaccagni, su questo ci sono pochi dubbi. Che restano invece sull'utilizzo dall'inizio di Castellanos, fino a stamattina pronosticato nella formazione del derby e non con il Bodø/Glimt, anche per via delle temperature e del campo sintetico. Il Taty ha smaltito la lesione al polpaccio, c'è un'altra seduta in trasferta per tirare le somme.

