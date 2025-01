FORMELLO - Lazio, da Braga a Cagliari: ecco chi recupera Baroni

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ritorno da Braga e subito in campo per il posticipo del lunedì sera. La preparazione della Lazio alla sfida contro il Cagliari inizia da venerdì, con la consueta seduta di scarico. Poi due giorni, sabato e domenica di rifinitura, per ultimare tutti i dettagli e partire per la Sardegna.

Rispetto alla trasferta europea Baroni ritroverà Rovella, Zaccagni, Hysaj, Basic e Ibrahimovic. Da chiarire le condizioni di Guendouzi, fermato dall'influenza mercoledì. Ha salutato, invece, Castrovilli, ormai pronto a diventare un nuovo giocatore del Monza. Gli infortunati ancora indisponibili restano Nuno Tavares, Patric, Lazzari e Vecino che tentano il recupero per le prossime gare. Un occhio, comunque, resta sempre sul mercato.