FORMELLO - Lazio, domani la ripresa: Milinkovic verso il rientro, occhi su Luiz Felipe

FORMELLO - Già domani a Formello per provare a rialzarsi in Champions. La Lazio si ritroverà alle 8.30 nel centro sportivo per un nuovo giro di tamponi "europei": subito dopo ci sarà la seduta di scarico, le prove tattiche scatteranno direttamente martedì mattina poco prima della partenza per Dortmund. Occhi puntati Luiz Felipe e Milinkovic, i due titolari non utilizzati contro l'Udinese. Il brasiliano ieri ha svolto la rifinitura per poi non essere inserito nella lista dei convocati (solito fastidio alla caviglia). Il serbo è rimasto in panchina per l'intera partita: "Non era in grado di giocare, ne abbiamo parlato ieri. Pensavo di farlo entrare in corsa, ma ho fatto altre scelte e vedremo se ci sarà mercoledì", ha spiegato Inzaghi nel post-gara. Muriqi ai box per uno stiramento muscolare, sulla sinistra dovrebbe rivedersi Marusic con Lazzari confermato a destra. In difesa ballottaggio tra Hoedt e Radu: dalla scelta dell'allenatore dipenderà la posizione di Acerbi in campo.