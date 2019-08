FORMELLO - Lazio, domani la ripresa: pranzo e allenamento nel centro sportivo

FORMELLO - La Lazio riprende la preparazione atletica, stavolta a Formello. Da domani pomeriggio scatteranno le sedute all’interno del centro sportivo biancoceleste (ore 18). Simone Inzaghi ha concesso due giorni prima del raduno di domani a pranzo. L’allenatore deve fare i conti con i tre calciatori infortunati nelle ultime tre partite: Lulic, Milinkovic e Caicedo. Lo staff medico ha diramato un comunicato ufficiale sulle loro condizioni. Ottimismo sul rientro del bosniaco e del serbo in vista della prima giornata con la Sampdoria (25 agosto), l’attaccante ecuadoriano è quello che rischia maggiormente la presenza per l’esordio in campionato. Salteranno tutti l’ultimo test amichevole in programma per il prossimo weekend. Il programma prevede un allenamento al giorno per domani, giovedì e venerdì. Per mercoledì è stata invece fissata una doppia seduta.

