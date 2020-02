FORMELLO - Lazio, domani la ripresa: rientra Luiz Felipe, Acerbi da valutare

FORMELLO - Ritorno in giornata, la ripresa fissata per domani alle 11. La Lazio tornerà subito ad allenarsi, niente giorno di riposo vista la prossima partita di campionato, in programma sabato prossimo. Anticipo delle 15 all'Olimpico con il Bologna. Luiz Felipe rientrerà dal turno di squalifica, ma gli occhi sono puntati su Acerbi, out a Marassi a causa di un affaticamento muscolare. È stato stoppato durante il riscaldamento anti-Genoa per un indirumento del polpaccio, ha provato a rispondere presente fino all'ultimo nonostante l'acciacco accusato giovedì. Il difensore verrà valutato una volta fatto ritorno a Roma. La speranza è che non abbia riportato un infortunio più grave, che non sia costretto a saltare anche la sfida contro la squadra di Mihajlovic.