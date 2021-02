FORMELLO - Lazio, domani la ripresa: testa al Bayern, torna Lazzari

FORMELLO - Allenamento fissato per domani mattina, seduta di scarico che precederà la preparazione alla sfida di Champions con il Bayern Monaco. Inzaghi ritroverà Lazzari sulla fascia destra, era squalificato in campionato (così come Hoedt). Marusic traslocherà nuovamente a sinistra, ha dato garanzie su entrambe le corsie. I dubbi maggiori di formazione riguardano la difesa: Radu è out, potrebbe anche essere confermato il terzetto visto con la Samp con Musacchio sul centrosinistra. Dipenderà dall'eventuale impiego di Hoedt. Si attende il rientro di Strakosha: l'albanese si è rivisto in campo nei giorni scorsi senza partecipare alle prove tattiche.