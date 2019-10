FORMELLO - Lazio, domenica di lavoro: Inzaghi ritrova Leiva

FORMELLO - In campo domattina (ore 10) per scaricare le fatiche dello scontro Champions con l'Atalanta. Poi, da lunedì, inizierà la preparazione della trasferta di Glasgow. Dove tornerà a disposizione Leiva, squalificato in campionato, e Lazzari, fermato da un attacco gastrointestinale durante il riscaldamento all'Olimpico. Giocherà titolare a Glasgow, a meno che Inzaghi non decida di puntare su Patric, positivo nella ripresa. Marusic deve scontare il terzo e ultimo turno di stop. Da valutare Luis Alberto, che ha chiuso la partita con un fastidio muscolare. Out dalle opzioni Lukaku, non inserito nella lista per l'Europa League.