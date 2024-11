FORMELLO - Lazio, le sorprese di Baroni: ancora Pedro e occhio al modulo...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - L'unica regola di Baroni: non avere regole pre-impostate. Ed ecco allora il cambio di modulo come possibile idea per domani. Il tecnico biancoceleste ci starebbe pensando, l'idea potrebbe concretizzarsi a Monza. La stanchezza si sta facendo sentire in fondo al tour de force, manca una sola partita alla sosta e le energie cominciano a diminuire. L'ipotesi può diventare la soluzione per l'imminente trasferta: fuori un attaccante, dentro un centrocampista in più per garantire almeno inizialmente una copertura maggiore. Potrebbe rimanere fuori Castellanos, quindi, con Vecino aggiunto in mediana a Guendouzi e Rovella. Non va escluso il passaggio al 4-3-3, anzi.

L'unico indisponibile è Castrovilli, ieri operato al menisco sinistro (almeno due settimane di stop). Le altre scelte sono tecnico-tattiche. Per esempio la probabile conferma di Pedro tra i titolari: lo spagnolo è in un clamoroso stato di forma, dovrebbe muoversi a destra e formare il tridente offensivo con Dia (entrato in corsa giovedì sera) e Zaccagni. Dietro favorito Marusic su Lazzari a destra e confermato Tavares a sinistra nonostante gli sforzi con il Porto. Al centro la coppia Gila-Romagnoli a protezione di Provedel. Patric ha svolto la rifinitura e dovrebbe tornare tra i convocati.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Pedro, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini, Dele-Bashiru, Isaksen, Tchaouna, Castellanos. All.: Baroni.

