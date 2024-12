FORMELLO - Lazio, Natale con vista Atalanta: il programma della ripresa

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tre punti pesantissimi a Lecce per un Natale più leggero. La Lazio reagisce e sbanca il Via del Mare dopo la batosta subita contro l'Inter: decisiva la rete di Marusic nel finale. Ora la Serie A non si ferma, si torna immediatamente in campo per preparare la sfida contro l'Atalanta. La squadra di Baroni, per questo, farà rientro a Roma nella notte e si ritroverà a Formello già domani mattina (domenica) per la consueta seduta di scarico.

L'unico giorno di riposo della settimana è fissato ovviamente per mercoledì 25. Gli allenamenti poi andranno avanti sia il 24 che il 26, oltre che lunedì 23. Il lavoro si concluderà con la rifinitura fissata al pomeriggio di venerdì 27. L'unico assente certo per la gara di sabato prossimo è Vecino, fuori per circa due mesi per una lesione miotendinea al retto femorale della coscia sinistra.