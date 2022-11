FORMELLO - Lazio, ora il derby: il piano di Sarri e la corsa di Immobile

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ora il derby per cancellare le due delusioni consecutive contro Salernitana e Feyenoord. La Lazio riprenderà ad allenarsi domani pomeriggio, la seduta di scarico è stata fissata alle ore 15. La rosa sarà separata in due gruppi a seconda del minutaggio di Rotterdam. Le attenzioni sono però tutte da un'altra parte, indirizzate verso la corsa di Immobile. Lo stesso Sarri ha detto di non avere idea sul suo possibile recupero per domenica. Si procede a tentativi e a step graduali delle sgambate individuali. Ciro finora ha lavorato soltanto a parte, nei giorni scorsi ha alternato le fatiche in palestra e in piscina con una leggera (e breve) corsetta in campo. Mancano tre giorni alla sfida con la Roma, il suo recupero rimane complicatissimo, il bomber dovrebbe accelerare entro 48 ore senza risentire degli sforzi dei carichi aumentati. Si valutano le speranze e il pericolo di un'eventuale ricaduta. Non si possono correre rischi eccessivi, a breve potrebbero esserci anche ulteriori controlli clinici.

SITUAZIONE. Le chance al momento sono ancora ridotte, anche una sua convocazione darebbe anche un segnale psicologico alla squadra, già orfana dello squalificato Milinkovic. Non verrà svolto un ritiro prolungato a Formello, anche se la squadra sabato rimarrà nel centro sportivo tutto il giorno per effettuare due mini-allenamenti, uno la mattina e l'altro nel pomeriggio. In difesa si rivedrà Romagnoli, con ogni probabilità formerà la coppia con Casale. Sulle fasce Lazzari e Marusic, i due terzini in Olanda si sono dati il cambio all'intervallo. A centrocampo favorito il terzetto con Vecino, Cataldi e Luis Alberto, da cui Sarri si aspetta delle risposte importanti vista l'assenza di Milinkovic. Davanti di nuovo Felipe Anderson falso nueve con Pedro e Zaccagni ai suoi lati. Non ci sono poi troppe scelte.

