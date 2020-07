FORMELLO - Lazio, seduta di scarico: solo in otto agli ordini di Inzaghi

La Lazio è già tornata in campo dopo lo 0-0 di ieri alla Dacia Arena contro l'Udinese. Inzaghi sul campo lavora con un gruppo ristrettissimo di giocatori, solo 8 quelli di movimento: Djavan Anderson, Jorge Silva, Vavro, Patric, Falbo, André Anderson, Adekanye, Armini. Il resto della squadra svolge invece una seduta di scarico in palestra, qualcuno rimane a riposo. Stavolta saranno cinque i giorni a disposizione per preparare la sfida contro la Juventus, c'è qualche ora ulteriore in più per recuperare forze ed energie. Come da diverse settimane a questa parte, il tecnico biancoceleste dovrà fare i conti con le assenze. Patric, la cui squalifica è stata ridotta a tre giornate, dovrà scontare l'ultimo turno con i bianconeri prima di tornare a disposizione. Lulic, Leiva, Marusic e Correa sono out da tempo, anche se sull'argentino si posano diverse speranze. Difficile possa tornare con la Juventus, si proverà a recuperarlo per le prossime.



Da valutare ci sono poi i calciatori usciti acciaccati dalla sfida con l'Udinese. Radu ha abbandonato il campo nel secondo tempo per un pestone doloroso ricevuto da Okaka dopo pochi minuti di gioco. Jony, per ammissione di Inzaghi non è al meglio. Cataldi si trascina dietro da giugno un problema alla caviglia, non ha potuto usufruire del tempo necessario per recuperare appieno ma è stato costretto a stringere i denti vista l'emergenza a centrocampo. Vavro aveva saltato la seduta di rifinitura di martedì, è rientrato fra i convocati ma non è stato rischiato ieri nemmeno dopo l'uscita di Luiz Felipe. Oggi era comunque regolarmente in campo con i compagni. Possibile problema anche per Bastos. Le sue condizioni verranno valutate in questi giorni.

Pubblicato il 16/07 alle 19.15