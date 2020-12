FORMELLO - Lazio, subito la ripresa: Acerbi e Leiva ci (ri)provano per il Milan

Ultimo sforzo prima del meritato riposo. La Lazio scenderà subito in campo domani alle 10 a Formello, dopo il consueto giro di tamponi, per la seduta di scarico. Mercoledì infatti, i biancocelesti saranno a San Siro per concludere il tour de force di fine anno, cominciato a metà novembre con una gara ogni tre giorni. Squadra divisa ovviamente, con i titolari che svolgeranno un lavoro defaticante in palestra e il resto del gruppo agli ordini di Inzaghi. Gli occhi in queste ore saranno tutti puntati su Acerbi e Lucas Leiva. Il difensore sembrava pronto a tornare in campo, sarebbe dovuto partire nuovamente titolare: "Alla fine del riscaldamento, dopo l'ultimo allungo, ha detto che sentiva ancora qualcosina quindi abbiamo deciso di non rischiarlo", le parole chiarificatrici di Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste spera di riaverlo contro il Milan, è sulla via del recupero ma il fastidio all'adduttore non è ancora completamente alle spalle. Diversa invece la situazione di Leiva. Il brasiliano aveva stupito tutti tornando in campo venerdì per un differenziato a ritmi sostenuti, poi sabato ha saltato la rifinitura decisiva non riuscendo a strappare una convocazione. Da valutare anche le condizioni di Parolo out nelle ultime due sedute, Fares invece tornerà nel 2021. La lesione al polpaccio lo terrà ai box per circa un mese.