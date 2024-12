FORMELLO - Lazio, subito la ripresa: la situazione tra Romagnoli, Vecino, Gila e Gigot

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Sconfitta brutta, da cancellare immediatamente. Dopo il tonfo contro l'Inter la Lazio riparte da Lecce prima di Natale. Per preparare la gara di sabato i biancocelesti torneranno in campo a Formello già domani mattina. Le prove tattiche partiranno mercoledì pomeriggio, con la rifinitura fissata venerdì mattina prima della partenza per la Puglia.

Baroni potrà contare nuovamente sul Taty Castellanos, rientrato dalla squalifica. Da chiarire, invece, il possibile rientro in gruppo di Romagnoli e Vecino, ancora acciaccati e fuori dalla gara dell'Olimpico. Si punta sul recupero di entrambi per il Via del Mare. Anche Dia non è al meglio per un fastidio alla caviglia destra, per questo motivo non è stato rischiato. Ulteriori controlli invece andranno fatti su Gila e Gigot, che hanno accusato problemi di salute con giramenti di testa e conati di vomito.