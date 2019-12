FORMELLO - Lazio, vigilia anti-Rennes 15' aperti ai media: FOTO&VIDEO

FORMELLO - Ore 11, scatta la rifinitura anti-Rennes. Saltata da tantissimi big biancocelesti: in campo non ci sono Strakosha, Radu, Leiva, Lulic e Milinkovic, sono i titolari che nemmeno partiranno per la Francia. Infortunati Patric e Lukaku (il belga fuori dalla lista come André Anderson). Rientra in gruppo invece Adekanye, dovrebbe riuscire a strappare la convocazione. Si allenano regolarmente anche Berisha e Marusic, anche se il montenegrino ha preso una storta che l'ha costretto a rientrare negli spogliatoi. Nulla di grave, l'esterno è poi rientrato in campo per effettuare del lavoro a parte: non è a rischio per la trasferta francese. Aggregati anche i Primavera Alia (portiere) e Falbo (mezzala sinistra, esterno), dovrebbero partire anche loro con la prima squadra per Rennes. Tra poco le prove tattiche, si delineeranno le scelte di Simone Inzaghi per l'ultima partita della fase a gironi dell'Europa League.

