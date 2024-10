Formula 1 | Tifosi della Ferrari contro Cassano: parole non gradite

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quando il calcio si mescola alla Formula 1 possono venir fuori polemiche a non finire. Con il Gran Premio di Formula 1 del Brasile alle porte, le attenzioni in questo caso sono tutte attorno ad Antonio Cassano. L'ex calciatore si è voluto addentrare nella Formula 1 e con un discorso è riuscito a far infuriare tutti i tifosi della Ferrari. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI, CASSANO FA INFURIARE I TIFOSI <<<