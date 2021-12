FourFourTwo, i 50 migliori allenatori dell'anno: presenti dieci italiani

L'ultimo giorno dell'anno si avvicina. E' arrivato il momento di tirare le somme e di analizzare il 2021 che sta volgendo al termine. Prima di pensare al 2022 e alle voci di mercato, è giusto porre la lente d’ingrandimento sui protagonisti, in modo particolare sugli allenatori. la rivista inglese FourFourTwo ha stilato l'elenco dei 50 migliori tecnici dell'anno. In classifica sono presenti ben dieci mister italiani tra cui anche Maurizio Sarri che si piazza al 29esimo posto: "Maurizio Sarri è diventato quasi una parodia di se stesso negli ultimi giorni alla Juventus. Amato per quello che ha ottenuto al Napoli e all'Empoli, è stato diffamato a Torino e al Chelsea, eppure ha consegnato trofei. L'augurio è che l'ex banchiere amante della verticalità e fumatore accanito trovi l'equilibrio perfetto nella Città Eterna con la Lazio". Questa la descrizione per il mister biancoceleste. Gli altri italiani presenti sono Conte (4), Mancini (6), Gasperini (14), Pioli (22), Ancelotti (23), Inzaghi (27, "Nel 2020, Inzaghi ha riportato la Lazio in Champions League per la prima volta dal 2007/08 e l'ha portata agli ottavi la scorsa stagione, guadagnandosi il posto vacante nell'Inter quest'estate. Sotto di lui, l'Inter sta mettendo insieme una difesa del titolo impressionante, con la vetta nerazzurra a Natale"), Allegri (31), Spalletti (36), De Zerbi (45). A vincere il premio di migliore allenatore è Guardiola con Tuchel e Klopp a completare il podio.