Francia, Deschamps sull’Europeo: “Non ci nascondiamo, siamo i favoriti”

Mbappè, Benzema, Griezmann, Kantè, Pogba e non solo. L'arsenale di Didier Deschamps in vista dell'Europeo è ampio e forte. Il tecnico della Francia, reduce dal Mondiale vinto più o meno con gli stessi uomini nel 2018, è intervenuto ai microfoni di RMC per presentare Euro 2020: "Non ci nascondiamo. Con il nostro titolo di campione del mondo, siamo i favoriti. Il talento e la qualità ci sono. Ho il privilegio di avere giocatori di altissimo livello. Non solo nel settore offensivo ma in tutte le linee. Kantè Pallone d'Oro? Non so se sia accessibile per un giocatore poco creativo e che segna poco”.