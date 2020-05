Francia, fissata la data d'inizio della Ligue 1 2020-21: manca l'ok della UEFA

La Lega francese ha fissato la data per l'inizio della stagione 2020-21: la Ligue 1 partirà il prossimo 22 agosto, mentre la Ligue 2 il giorno successivo. A renderlo noto è la Lega stessa con un comunicato ufficiale, in cui si spiega che la decisione è stata presa dopo aver consultato anche le emittenti televisive. Rimane però il passaggio per la UEFA, che a breve dovrà emettere le linee guida per lo svolgimento di Champions ed Europa League. Agosto infatti è il mese delle coppe europee e ci sarebbe sovrapposizione con la Ligue 1 2020-21.

