Francia, Guendouzi al centro delle critiche: la risposta di Deschamps

© foto di www.imagephotoagency.it

La Francia è uscita sconfitta dalla sfida d’andata con la Croazia, valida per i quarti di Nations League. I Bleus hanno incassato due reti dai croati mettendo in campo una prestazione non propriamente positiva soprattutto da parte dei centrocampisti. A ricevere delle critiche è stato Matteo Guendouzi, attaccato duramente dall’ex giocatore del Psg Jean-Michel Larqué.

La questione è stata affrontata anche in conferenza stampa dal ct Deschamps che, rispondendo alla domanda dei cronisti, ha spiegato: “Se mi aspetto un centrocampo più creativo? Può darsi che, in termini assoluti, ciò che ci è mancato di più è stata la precisione tecnica, a cominciare dal rilascio della palla. Poi, per quanto riguarda chi inizierà e come, sai che non te lo dirò. È un equilibrio che deve essere raggiunto e che non abbiamo avuto nella gara di andata. Tutto dipende da cosa si intende per creatività”.

