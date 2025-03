Francia, Guendouzi e l'aneddoto su Dembele: "Ho ricevuto un suo messaggio e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ousmane Dembélé è uno dei favoriti per il Pallone d’Oro e fa il tifo per lui anche Matteo Guendouzi che, direttamente dal ritiro della Francia, in un’intervista a l’Equipe ha spiegato il perché. “Quello che riesce a fare lo rende un candidato credibile per il Pallone d'Oro. Ha sempre avuto il potenziale per questo, uno dei migliori giocatori al mondo anche senza i gol, attualmente tra i primi 3, ma ora aggiunge le statistiche - ha dichiarato il centrocampista - Non fa che confermare ciò che pensavamo da molto tempo. Ci sono parecchi giocatori che stanno iniziando ad avere paura di lui”.

Proseguendo, il giocatore della Lazio ha aggiunto: “A livello umano, è sempre rimasto lo stesso, con la gioia di vivere in gruppo. È davvero un bravo ragazzo. Quando ho iniziato a giocare a livello professionistico nel Lorient, a 17 anni, non lo conoscevo, ma ho ricevuto un suo messaggio di congratulazioni dopo la mia prima partita contro il Nantes. Mi ha detto che se avessi continuato avrei fatto grandi cose e avrei avuto una grande carriera. Dimostra che è un tipo che ha una predisposizione naturale per gli altri. Se lo merita tutto perché è un ragazzo che si allena duramente. Per me non ci sono sorprese”.

