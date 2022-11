Frey: “Mondiale? A noi cugini francesi mancate”. Poi sul campionato… - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

A margine dell’evento che si è tenuto all’Olimpico in occasione della Partita per la Pace, Sébastien Frey ha raccontato, ai microfoni dei cronisti presenti, le emozioni della serata soffermandosi poi su alcuni temi del momento come il Mondiale e il campionato. Queste le sue dichiarazioni: “È stato emozionante per tre motivi: il primo perché è stata la prima partita per ricordare Diego, siamo molto emozionati e orgogliosi di essere qui. La seconda è che il Papa oggi ci ha accolti in casa sua chiedendoci, con queste partite, di trasmettere un messaggio di pace, positività e allegria attraverso la nostra immagine e fama. Spero che la gente ci abbia visti stasera”

MONDIALE “Come sarà senza l’Italia? Particolare. Ci sono delle nazioni che non dovrebbero mai mancare e l’Italia è uno di questi. È sicuramente una nazione che deve fare questa competizione. È un brutto momento, mi auguro che possa tornare ad essere competitiva a livello europeo e mondiale perché a noi cugini e nemici francesi mancate. Vogliamo un confronto”

CAMPIONATO - “Chi andrà in Champions? Non faccio un pronostico, tifo tutte le squadre italiane perché avendo giocato quasi vent’anni in Italia credo sia normale. Oggi il Napoli fa veramente paura a tutti, lo vedo e lo sento anche dagli ex compagni che ora sono in altre piazze. È veramente incredibile quello che sta facendo”

