Friedkin-Everton, arrivata la frenata. I tifosi festeggiano: "Pensate alla Roma"

Sembrava fatta, poi è arrivata la frenata. Il proprietario della AS Roma e del Cannes - dopo aver trattato in esclusiva con Blue Heaven Holdings - si è ritirato dalla trattativa per l'acquisizione dell'Everton. Lo ha annunciato il club inglese di Premier League con un comunicato sul suo sito ufficiale. Nella Capitale, inoltre, circolano voci di una cessione della Roma a Pif, fondo sovrano dell'Arabia Saudita con un patrimonio di oltre 900 miliardi di dollari. I Friedkin, però, hanno smentito sempre con forza queste indiscrezioni. I tifosi, in maggioranza, conclude Il Messaggero, hanno accolto con piacere il fallimento della trattativa: "Ora i Friedkin pensassero a rinforzare la Roma", è stata la reazione più gettonata.

