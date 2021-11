Frosinone, Cicerelli (in prestito dalla Lazio) entra e decide il match allo scadere

Emanuele Cicerelli, giocatore di proprietà della Lazio in prestito al Frosinone, ha deciso la gara della sua squadra contro il Crotone. Il classe '94 nella passata stagione è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A della Salernitana ma nonostante ciò quest'anno non riesce a trovare molto spazio con i gialloazzurri. La partita di ieri però potrebbe cambiare un po' le gerarchie visto che il suo ingresso in campo è stato decisivo. Al 93' Cicerelli ha trovato il gol del definitivo 2-1 regalando 3 punti fondamentali al Frosinone per la corsa alle zone alte della classifica.