Frosinone, il club vuole proseguire con Nesta ma la scelta spetta a lui

Il Frosinone vuole continuare il percorso con Alessandro Nesta ma la scelta finale spetta al mister. Il club ciociaro, dopo la sconfitta nella finale dei play off contro lo Spezia, sta già pensando alla prossima stagione. Il primo obiettivo è quello di blindare l'allenatore. Come riporta il Messaggero, l'ex difensore della Lazio ha ancora un anno di contratto, ma sarà lui a decidere se proseguire con il Frosinone o dimettersi. Nel frattempo, la società si cautela e prepara le possibili alternative. In pole ci sono Andreazzoli, Semplici, Di Biagio e Oddo.