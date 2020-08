Frosinone, il dt Savini su Nesta: “Se deciderà di andare via il contratto non verrà rispettato”

Il futuro di Alessandro Nesta sulla panchina del Frosinone è in bilico. Dopo la sconfitta nei play off contro lo Spezia che ha decretato la promozione dei liguri in Serie A, l’ex difensore biancoceleste è stato accostato alla Juventus come vice di Andrea Pirlo. Il direttore tecnico del Frosinone, Ernesto Salvini, ha fatto chiarezza sul futuro di Nesta ai microfoni di tuttofrosinone.com “Ha un contratto in essere. Non verrà rispettato solo se il mister deciderà di andare altrove. L'obiettivo prefissato è stato raggiunto, tutti vorrebbero il massimo ma non sempre è possibile".