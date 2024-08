Frosinone - Lazio, i tifosi gialloblù contro Guendouzi: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È iniziata la quinta amichevole estiva della Lazio contro il Frosinone. Al Benito Stirpe i tifosi di casa hanno preso di mira Matteo Guendouzi, schierato titolare da Marco Baroni. Tanti fischi, cori e insulti pesanti nei confronti del francese. Il motivo è semplice e risale allo scorso anno: il centrocampista biancoceleste, nella gara di ritorno dell'ultimo campionato giocata proprio a Frosinone, aveva 'preso in giro' Okoli (ora al Leicester) indicando lo stemma sulla sua maglia. I supporters ciociari presenti in curva non l'hanno dimenticato e si sono subito scagliati contro il numero 8. In campo è scoppiata anche una mini-rissa: la partita si innervosisce.